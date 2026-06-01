Оператора пермской баскетбольной команды выписали из больницы после ДТП

Оператора пермской баскетбольной команды, который пострадал в ДТП, выписали из больницы, сообщил сайту perm.aif.ru его брат.
Речь об аварии, которая произошла 22 мая в Челябинской области. Команда «Бионорд Про» возвращалась с соревнований из Магнитогорска. Их автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Водитель команды скончался, а оператор получил серьёзные травмы.
Пермяк проходил лечение в Златоусте — ближайшем населённом пункте. К нему для поддержки приехал брат. 1 июня мужчина сообщил, что они возвращаются домой.
«Моего брата выписали, мы с ним возвращаемся в Пермь», — рассказал родственник пострадавшего сайту perm.aif.ru.
Напомним, вечером 31 мая на трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое детей и женщина.