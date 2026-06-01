Проект благоустройства зелёного сквера в Советске получил отрицательное заключение экспертизы

Экспертиза отклонила проект благоустройства зелёного сквера в Советске. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Заказчиком проекта благоустройства зелёного сквера между улицами Театральной, Комсомольской, Гагарина и Победы является администрация Советска. Документацию готовили московская компания «М4» и предприниматель Александр Терехин. Она проходила государственную экспертизу.
С проектом благоустройства зелёного сквера местные власти побеждали во всероссийском конкурсе в 2025 году. Территория площадью 2,5 гектара прилегает к городской администрации и театру юного зрителя.
Согласно концепции, входную зону намерены организовать за скульптурой лося. Там появится информационный стенд с флагштоком, а рядом — расширенная детская площадка и павильон с туалетом. На основной части территории сделают места для отдыха среди деревьев, поставят шахматные столы и качели.
Рядом с театром обустроят сцену для небольших выступлений и зрительские места. Проект включает расширение парковки возле администрации Советска и реорганизацию стоянки у ТЮЗа. Кроме того, предусмотрят три точки для остановки туристических автобусов. В обновлённом зелёном сквере обещают проводить городские мероприятия.