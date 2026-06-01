Многодетный отец подарил Путину статую Фатимской Богоматери

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Переехавший в РФ из Франции многодетный отец Фабрис Сорлин подарил президенту России Владимиру Путину статую Фатимской Богоматери.
В понедельник Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным родителям, в том числе отцу Фабрису Сорлину и матери Изабэлль Ларошь-Сорлин, в Кремле в очном формате впервые со времен пандемии коронавируса.
«Позвольте мне торжественно вручить вам эту статую, подарить вам ее, господин президент, и заверить вас в том, что миллионы католиков по всему миру соединяются в молитве с Российской Федерацией», — сказал Сорлин.
Он также поблагодарил Путина за то, что по приезде из Франции его семью в России встретили и приняли тепло, а также оказывали необходимую помощь.
По словам Сорлина, вручение награды для его семьи — важный момент, который показывает, что несмотря на трудности в отношениях между двумя странами, исторические связи между Россией и Францией существуют и продолжат существовать.