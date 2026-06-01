В школе № 43 Санкт-Петербурга прошел гастрономический мастер-класс

Мастер-класс «Рыбный день» провели в школе № 43 Приморского района Санкт-Петербурга при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении социального питания города.
Ребят учили готовить классическое блюдо русской кухни — селедку под шубой. Школьники самостоятельно выкладывали слои салата и занимались декорированием, примеряя на себя роль поваров.
Во время мастер-класса был сделан акцент на образовательной части: учащимся рассказали о пользе рыбы для организма, важности включения рыбных блюд в ежедневный рацион, а также о витаминах и микроэлементах, содержащихся в морепродуктах. Отдельное внимание уделили влиянию правильного питания на физическую активность и здоровый рост детей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.