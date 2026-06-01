В Твери открыли фотовыставку, посвященную Новому Волжскому мосту

Открытие экспозиции приурочено к 175-летию создания в Санкт-Петербурге Благовещенского моста. Пролеты этой переправы в 1944 году были перевезены в Тверь. Там они стали основой Нового Волжского моста. Экспозиция состоит из более чем 30 работ 12 авторов. Каждая фотография отражает историю Нового Волжского моста и взгляд на его современный вид. Свои работы на выставку отправили как профессионалы, так и любители. Уточним, что экспозиция будет работать до 16 июня.