В Твери открыли фотовыставку, посвященную Новому Волжскому мосту

Фотовыставку «Невское ожерелье волжских берегов» открыли в Музее живописи Валентина Сидорова «На теплой земле» в Твери, сообщили в аппарате правительства региона. Создание возможностей для культурного просвещения россиян отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Открытие экспозиции приурочено к 175-летию создания в Санкт-Петербурге Благовещенского моста. Пролеты этой переправы в 1944 году были перевезены в Тверь. Там они стали основой Нового Волжского моста. Экспозиция состоит из более чем 30 работ 12 авторов. Каждая фотография отражает историю Нового Волжского моста и взгляд на его современный вид. Свои работы на выставку отправили как профессионалы, так и любители. Уточним, что экспозиция будет работать до 16 июня.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.