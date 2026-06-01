Калининградцам посоветовали объезжать перекрёсток у Морского бизнес-центра, где столкнулись четыре машины

В Калининграде водителей попросили объезжать перекрёсток улицы Театральной и Гвардейского проспекта, где столкнулись четыре автомобиля. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 1 июня.
«В 16:32 произошло столкновение четырёх транспортных средств. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В связи с загруженностью автодороги и перекрытием проезжей части Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения», — говорится в сообщении.
Очевидцы предполагают, что один из водителей не справился с управлением и врезался в другие автомобили. Возле Морского бизнес-центра стоят четыре сильно повреждённые машины, рядом работает бригада скорой помощи.