Ветеран СВО Святослав Харитонов стал замминистра сельского хозяйства Ростовской области

В Ростовской области участник специальной военной операции Святослав Харитонов назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия региона. Об этом сообщил в своем МАХ-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Святослав Харитонов является уроженцем Каменск-Шахтинский. За участие в боевых действиях он награжден орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и Суворова.

Перед назначением Харитонов прошел обучение и стажировку в рамках программы Время героев. Его наставником во время подготовки был Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в ходе стажировки участник программы изучал работу органов власти, знакомился с деятельностью регионального правительства и предлагал собственные решения по актуальным вопросам.

Юрий Слюсарь выразил уверенность, что опыт военной службы, управленческие навыки и дисциплина помогут Святославу Харитонову эффективно работать на новой должности и решать задачи развития агропромышленного комплекса Ростовской области.

