Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе бастиона «Прегель» на Дзержинского разместят убежище от ядерного и химического оружия

Под сооружение готовят участок земли на берегу реки.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининграда ищут подрядчика для устройства площадки под убежище, предназначенного для защиты от ядерного и химического оружия. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит подготовить основание из песка и щебёночно-песчаной смеси, замостить плиткой 360 квадратных метров, установить 154 метров бетонного бортового камня. Для подъезда к объекту обустроят временную дорогу к площадке в районе улицы Дзержинского, 3.

Закупка самого убежища гражданской обороны блок-модульного типа «КУБ-М» запланирована на 2026−2027 год. Ориентировочная стоимость — 26 млн рублей.

Серийное производство модульных убежищ началось в 2024 году в Нижегородской области. Многофункциональное сооружение «КУБ-М» обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные и техногенные происшествия. Укрытие состоит из двух частей, включающих помещение на 54 человека и технический блок. При необходимости вместимость можно увеличить с помощью дополнительных секций.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше