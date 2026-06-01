В районе бастиона «Прегель» на Дзержинского разместят убежище от ядерного и химического оружия

Власти Калининграда ищут подрядчика для устройства площадки под убежище, предназначенного для защиты от ядерного и химического оружия. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчику предстоит подготовить основание из песка и щебёночно-песчаной смеси, замостить плиткой 360 квадратных метров, установить 154 метров бетонного бортового камня. Для подъезда к объекту обустроят временную дорогу к площадке в районе улицы Дзержинского, 3.
Закупка самого убежища гражданской обороны блок-модульного типа «КУБ-М» запланирована на 2026−2027 год. Ориентировочная стоимость — 26 млн рублей.
Серийное производство модульных убежищ началось в 2024 году в Нижегородской области. Многофункциональное сооружение «КУБ-М» обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные и техногенные происшествия. Укрытие состоит из двух частей, включающих помещение на 54 человека и технический блок. При необходимости вместимость можно увеличить с помощью дополнительных секций.