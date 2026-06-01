В районе бастиона «Прегель» на Дзержинского разместят убежище от ядерного и химического оружия

Серийное производство модульных убежищ началось в 2024 году в Нижегородской области. Многофункциональное сооружение «КУБ-М» обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные и техногенные происшествия. Укрытие состоит из двух частей, включающих помещение на 54 человека и технический блок. При необходимости вместимость можно увеличить с помощью дополнительных секций.