В Тюменской области организуют бесплатное обучение по работе с ИИ

Курс «Специалист по работе с AI-инструментами: от автоматизации до создания контента» стартует с 17 июня в Тюменской области. Обучение проводится по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
За месяц слушатели курса узнают, как формулировать точные запросы для нейросетей, применять и комбинировать различные ИИ-инструменты. Также они научатся генерировать изображения и короткие видеоролики по текстовому описанию. Подробнее можно узнать по ссылке.
Для записи нужно зарегистрироваться в системе электронного обучения Тюменской области. Затем на сайте школы программирования необходимо выбрать желаемый курс. После этого пользователю нужно заполнить анкету и пройти входное тестирование. Запись открыта до 15 июня включительно. Уточняется, что обучение могут пройти жители юга Тюменской области старше 17 лет. Занятия будут организованы в дистанционном формате.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.