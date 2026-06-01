Нападающий СКА Михаил Воробьев присоединится к нижегородскому «Торпедо»

Нападающий Михаил Воробьев подписал контракт с нижегородским ХК «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Михаил последние четыре сезона выступал за СКА. Он стал одним из лучших бомбардиров и ассистентов клуба последних лет. Всего он провел 418 игр в КХЛ. Он успел набрать 201 балл по системе гол+пас.
Кроме того, он провел три сезона в системе клуба «Филадельфия Флайерз». Также его вызывали в сборную России на международные матчи и турниры.
