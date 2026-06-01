Семье несовершеннолетнего нижегородца, получившего травму, выплатили компенсацию

По иску прокуратуры Сормовского района Нижнего Новгорода в пользу законного представителя ребенка выплачено более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.
Известно, что воспитанник детского сада в ходе прогулки получил травму. Для восстановления прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении расходов на лечение и компенсацию морального вреда.
Суд признал исковые требования прокурора обоснованными и вынес решение о выплате компенсации семье ребенка.
Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении нижегородца за причиненный вред здоровью шестерых детей.