Проект строительства жилого квартала рядом с «Ростех Ареной» прошёл экспертизу

Корпорация развития региона выставила на продажу земельный участок площадью 1,7 гектара в западной части острова Октябрьского в Калининграде в апреле 2024 года. Он расположен в 300 метрах от чаши стадиона «Ростех Арена». Начальная цена аукциона составляла 445,3 млн рублей. В мае того же года стало известно, что найти инвесторов не удалось.