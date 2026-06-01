Проект строительства жилого квартала рядом с «Ростех Ареной» прошёл экспертизу

Положительное заключение получено 29 мая.

Экспертиза одобрила проект строительства квартала многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественно-делового назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой в районе Аллеи Чемпионов и Солнечного бульвара. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство «урбан-блоков 1, 2» запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:19672. Указанный адрес объекта капитального строительства — ул. Генерала Павлова — набережная Генерала Карбышева. Заключение выдала калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовили ООО «Западстройпроект», «Балтситисервис» (Калининград) и «Эггерт Инжиниринг» (Санкт-Петербург). Указанный застройщик — ООО СЗ «Город Девелопмент».

Положительное заключение получено 29 мая 2026 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка — 17 813 кв.м., кадастровая стоимость — 105 440 490,9 ₽ Вид разрешённого использования — высотная застройка.

Корпорация развития региона выставила на продажу земельный участок площадью 1,7 гектара в западной части острова Октябрьского в Калининграде в апреле 2024 года. Он расположен в 300 метрах от чаши стадиона «Ростех Арена». Начальная цена аукциона составляла 445,3 млн рублей. В мае того же года стало известно, что найти инвесторов не удалось.

