«Мы не ставим задачу зарабатывать»: Дятлова объяснила причину появления платных парковок в Калининграде

Платные муниципальные парковки в Калининграде создаются не для пополнения бюджета, а для наведения порядка на дорогах. Об этом «Клопс» заявила глава городской администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в понедельник, 1 июня.
«Это про то, чтобы упорядочить движение транспорта в городе Калининграде. Поверьте мне, мы не ставим своей задачей зарабатывать», — заявила Дятлова.
По словам сити-менеджера, платная парковка должна стимулировать водителей не занимать места в центре на весь день. Власти рассматривают возможность организации новых стоянок. Пользоваться такими стоянками можно будет и бесплатно в определённое время: в выходные, праздники и с 19:00 до 8 утра.
Новая парковка со шлагбаумом появится на пересечении Донского и Театральной.