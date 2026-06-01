«Мы не ставим задачу зарабатывать»: Дятлова объяснила причину появления платных парковок в Калининграде

В определённое время въезд будет свободным.

Источник: Клопс.ru

Платные муниципальные парковки в Калининграде создаются не для пополнения бюджета, а для наведения порядка на дорогах. Об этом «Клопс» заявила глава городской администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в понедельник, 1 июня.

«Это про то, чтобы упорядочить движение транспорта в городе Калининграде. Поверьте мне, мы не ставим своей задачей зарабатывать», — заявила Дятлова.

По словам сити-менеджера, платная парковка должна стимулировать водителей не занимать места в центре на весь день. Власти рассматривают возможность организации новых стоянок. Пользоваться такими стоянками можно будет и бесплатно в определённое время: в выходные, праздники и с 19:00 до 8 утра.

Новая парковка со шлагбаумом появится на пересечении Донского и Театральной.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
