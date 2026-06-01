Два водителя пострадали в ДТП на улице Лелюшенко в Ростове

Вечером 1 июня в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась около 16:05 возле дома № 3 по улице Лелюшенко, сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным, 69-летний водитель Suzuki, выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу автомобилю BMW под управлением 24-летнего водителя. Произошло столкновение, после чего BMW отбросило на бетонный столб.
В результате аварии травмы получили оба участника ДТП. Им оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия и точные причины аварии сейчас устанавливают правоохранители.