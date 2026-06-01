Главные новости к вечеру 1 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 1 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

СМИ: Иран приостановил переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану

Источник: Reuters

Иран принял решение приостановить обмен посланиями с Соединенными Штатами. Данный шаг стал демонстрацией протеста в связи с действиями Израиля на территории Ливана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В Кремле прокомментировали задержание танкера Tagor

Источник: Reuters

В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин поговорил с Пашиняном по телефону

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «это стало хорошим поводом для того, чтобы продолжить те обсуждения, которые имели место на недавнем заседании высшей комиссии ЕАЭС».

ВС России освободили населенный пункт в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Тихоновка в ДНР силами «Южной» группировки войск. В сводке ведомства отмечается, что взятие населенного пункта стало результатом активных и решительных действий подразделений.

Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок

Источник: Reuters

Президент Сербии Александар Вучич не будет баллотироваться на новый срок, но он станет частью новой политической жизни страны. Об этом в преддверии ПМЭФ заявил председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше