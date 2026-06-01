Главные новости к вечеру 1 июня 2026 года

СМИ: Иран приостановил переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану
В Кремле прокомментировали задержание танкера Tagor
В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин поговорил с Пашиняном по телефону
Российский лидер в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «это стало хорошим поводом для того, чтобы продолжить те обсуждения, которые имели место на недавнем заседании высшей комиссии ЕАЭС».
ВС России освободили населенный пункт в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Тихоновка в ДНР силами «Южной» группировки войск. В сводке ведомства отмечается, что взятие населенного пункта стало результатом активных и решительных действий подразделений.
Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент Сербии Александар Вучич не будет баллотироваться на новый срок, но он станет частью новой политической жизни страны. Об этом в преддверии ПМЭФ заявил председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.