В Нижнем Новгороде объявили победителей чемпионата «Профессионалы»

Более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств — в Нижнем Новгороде подвели итоги финала Чемпионата по профмастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ.
Победителями и призерами стали 36 человек — студенты колледжей и молодые специалисты. Кроме того, были названы победители и призеры в международном, индустриальном и командном зачетах. Традиционно наибольшее количество зарубежных участников представляли Китайскую Народную Республику, а также республики Казахстан и Беларусь.
Но это только начало: финалов будет целых три! В Калуге в августе пройдет финал по компетенциям блока «Промышленность», а в ноябре-декабре в Санкт-Петербурге — по компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство», «Медицина», «Строительство» и «Инженерные технологии».
Обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей поздравил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
«Движение “Профессионалы”, которое мы развиваем в рамках нацпроекта “Молодежь и дети”, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги к успешной карьере, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. — Важно, что свыше 10 тысяч компаний и предприятий поддерживают участников движения “Профессионалы”. Конкурсантам доступны уже более 50 тысяч стажировок и вакансий».
Конкретно в Нижнем партнерами чемпионата стали 99 компаний. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил: чемпионат работает как мощный социальный лифт.
«Участие в соревнованиях открывает реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России, — добавил министр. — Кроме того, ребята автоматически получают оценку “отлично” за демонстрационный экзамен в своем колледже, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения».
Победы, премии, стажировки — все это очень важно. Но как отметили практически все эксперты, участники и гости, главное в том, что финал чемпионата «Профессионалы» — это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты. В такой атмосфере нельзя не «загореться» желанием творить, придумывать, идти вперед, осваивать технологии и решать настоящие задачи от действующих предприятий. Ведь каждый конкурсный кейс — это реальное задание, которое та или иная компания потом сможет использовать в работе. Чем не мотивация?
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил: некоторые из предложенных решений возьмут в работу.
«В этом и есть главная ценность чемпионата: участники представляют качественные идеи, готовые к внедрению в разных сферах экономики региона. Такой подход гарантирует приток сильных кадров в ключевые отрасли. Сегодня предприятия нашего региона не просто ждут молодых специалистов — они готовы предлагать им достойные рабочие места и возможность сразу после завершения обучения включиться в реальное производство», — прокомментировал Глеб Никитин.
Работать над заданиями по самым разным креативным направлениям — от дизайна интерьеров и создания мобильных приложений до нейросетей и создания виртуальных миров — участникам точно было в удовольствие. Ведь площадкой финальных соревнований стал Нижегородский Федеральный технопарк профобразования с суперсовременным оборудованием и комфортными аудиториями.
«Миссия федеральных технопарков профобразования — транслировать новейшие требования индустрии в образовательный процесс, — рассказал ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников. — На площадках в Нижнем Новгороде были апробированы инновационные технологии, которые уже завтра лягут в основу обновленных программ СПО. Особенно важно, что площадка технопарка была открыта для всех. Около пяти тысяч человек, в том числе и школьники с родителями, посетили профориентационные занятия, чтобы было легче выбрать профессию будущего. Именно в такой среде и рождаются настоящие профессионалы своего дела».
Справка «РГ».
Чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное соревнование профессионального мастерства в системе СПО, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики.
Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Оно организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.