Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юный нижегородец победил во Всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!»

Роман Хлунов признан лучшим в номинации «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны».

Школьник из Нижнего Новгорода Роман Хлунов занял 1 место во Всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!». Нижегородец одержал победу в номинации «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны».

Церемония награждения по итогам состязания прошла в пространстве Киностудии имени М. Горького в Москве. В этом году участие в конкурсе приняли более 2 тысяч ребят со всей страны.

В этом году Роман Хлунов окончил седьмой класс нижегородской школы № 37. На конкурсе он выступал в средней возрастной группе в тематической номинации, посвященной беспилотным системам и спутниковым технологиям. Помимо статуэтки и диплома победителя, работу Романа высоко оценили вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Также достижения нижегородца отметили ректор РУДН Олег Ястребов и замминистра науки и высшего образования страны Ольга Петрова.

Свое видео школьник создал на основе знаний и практики, полученных на занятиях «Школы операторов FPV-дронов» отдела БПЛА ЦВПВ. Также с ним юному победителю помогли наставники, которыми стали специалист Центра Мария Биюшкина, замначальника ЦВПВ по БПЛА Иван Ходин и начальник отдела БПЛА Дмитрий Смирнов.

«Роман Хлунов показал, как знания о беспилотных системах могут превратиться в интересный, понятный и полезный рассказ для многих. Это живой пример того, что наука и технологии — это не сложно и не скучно, а увлекательно и доступно», — отметила зампредседателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 15-летний нижегородец отправился в научное путешествие.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше