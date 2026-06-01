В Ростове осудили жителя Волгограда, поддерживавшего террор белгородцев

В Ростове мужчину приговорили к пяти годам за призывы к межнациональной вражде.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вынесли приговор жителю Волгограда, который через интернет публично поддерживал действия боевиков и разжигал межнациональную рознь. Решение принял Южный окружной военный суд.

Следствие установило, что мужчина в течение года не раз оставлял в мессенджере сообщения, оправдывающие деятельность вооруженных группировок. С мая 2023 года по февраль 2024-го он трижды публиковал комментарии под чужими постами. В этих записях, касавшихся ситуации в Белгородской области, эксперты позже выявили явные признаки одобрения террора.

Этим дело не ограничилось. В сентябре 2023 года осужденный разместил два призыва к агрессивным действиям против русских и азербайджанцев. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что тексты содержали прямое побуждение к вражде и насилию.

Суд, изучив все материалы, признал волгоградца виновным по двум статьям Уголовного кодекса: за публичное оправдание терроризма и за призывы к экстремизму. Итогом стало наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, у стороны защиты есть возможность обжаловать его в вышестоящей инстанции — Апелляционном военном суде.

