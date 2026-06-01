В Калининграде завершают строительство двух дорог в микрорайоне Космодемьянского

В микрорайоне Космодемьянского в Калининграде подрядчики заканчивают строительство двух дорог. Объекты проинспектировала глава администрации Елена Дятлова 1 июня.
На участке улицы Тихоокеанской от ФОКа до улицы Магнитогорской подрядчик уже закончил основные работы, сейчас идет их приёмка и завершение благоустройства. Контракт выполняло ООО «ДСП» за 220 миллионов рублей. Техническое движение открыли к Российско-китайским играм.
Также специалисты завершили строительство первого этапа улицы Челюскинской. Там проложили дорогу от Тихоокеанской до дома № 20.
Ремонт дороги проводило ООО «Инпекс». Из бюджета направили около 70 миллионов рублей. Сейчас идёт капитальный ремонт второго участка улицы, который должны закончить в 2027 году.
Власти сообщали, что масштабный ремонт дорог в микрорайоне Космодемьянского проводят для улучшения транспортной доступности.