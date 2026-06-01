Более 150 тысяч цветов украсят улицы, скверы и общественные пространства Автозаводского района Нижнего Новгорода этим летом. Как сообщили в районной администрации, цветники оборудованы на проспектах Ленина, Ильича, Молодежном, улице Переходникова, в сквере Славы и других.
Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин лично проверил ход работ по высадке цветов в сквере на проспекте Ильича. По его словам, по поручению главы города Юрия Шалабаева высадка цветов началась в районе еще в конце апреля.
«В преддверии Дня Победы подрядчики оформили 14 вазонов с цветами у памятников и обустроили цветники в местах, где проходили основные торжества. Работы продолжаются, и будут полностью завершены в первой половине июня, охватив весь район. Цветники планируется высадить на площади порядка четырех тысяч квадратных метров. Зеленые зоны появятся у оживленных транспортных развязок и в местах отдыха автозаводцев, включая проспект Ленина, площадь Киселева и бульвар по улице Веденяпина», — рассказал глава районной администрации Александр Нагин.
При посадке растений особое внимание уделяется подготовительным работам. Директор подрядной организации Валерий Разборов рассказал, что рабочие сначала завозят плодородную землю и удобрения, ровняют поверхность, а также разбивают площадь клумбы в соответствии с разработанным рисунком.
«На данный момент работы по оформлению цветников выполнены на 85%. Всего в Автозаводском районе будет высажено около 154 тысяч разнообразных цветов: от анютиных глазок до петуний. Перед посадкой землю увлажняют, а после проводится регулярный ночной полив. По мере роста травы будет проводиться прополка и рыхление почвы», — подчеркнул он.
Автозаводцы признаются, что красиво оформленные клумбы не только создают хорошее настроение, но и дарят ту самую городскую романтику, ради которой хочется выйти из дома на прогулку.
«Очень рада, что в нашем Автозаводском парке очень много бегоний. Они мне очень нравятся! Я гуляю и наслаждаюсь именно этими цветами, потому что они цветут все лето. Они очень красивые, пышные! Это настоящая цветотерапия: после прогулок у меня улучшается настроение и появляется энергия», — поделилась жительница Автозавода Татьяна Коновалова. «Мы видим, как район облагораживается. Районная администрация делает все для этого: например, высаживает очень красивые цветы в скверах и в парках. Такой красоте радуются и дети, и взрослые. Цветники создают атмосферу: настроение меняется от ярких цветов, хочется больше времени проводить на улице», — рассказала автозаводчанка Евгения.
В озеленении Автозаводского района принимают активное участие и сами жители. Так, Людмила Грезина, проживающая на улице Краснодонцев, рассказала, что с 2020 года занимается оформлением цветников во дворе своего дома.
«Когда я вышла на пенсию, решила заняться цветами. Я люблю все свои цветы! Подбираю растения по условиям — тенелюбивые, такие как хосты и папоротники, сажаю в тени дома, а светолюбивые — на солнце. Ухаживаю за цветником с ранней весны: убираю, пересаживаю и поливаю. Прохожие часто останавливаются, благодарят за красоту, и это очень приятно! У нас Автозавод — самый зеленый район. А сейчас — когда столько клумб высадили по всему району — вообще красота!» — считает жительница Автозаводского района.