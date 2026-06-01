В Сибирском медуниверситете открыли лабораторию для прорывных исследований

Лаборатория для исследований на стыке молекулярной биологии и прецизионной диагностики — подхода, направленного на повышение точности и индивидуализации при выявлении заболеваний, — появилась в Томске. Научную площадку создали на базе Сибирского государственного медицинского университета при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Сотрудники лаборатории займутся разработкой технологий молекулярного профилирования. Их будут использовать для персонализированной диагностики хронических неинфекционных заболеваний, включая онкологические, метаболический синдром, патологии беременности и новорожденных. Ключевая особенность новой площадки — наличие двух масс-спектрометров. Эти приборы позволяют получить детальный химический состав биологических образцов.
«Создание лаборатории позволило запустить новую деятельность, привлечь новые компетенции, новый коллектив и талантливую молодежь, которая в составе научных групп участвует в исследованиях мирового уровня», — отметила проректор по научной работе и последипломной подготовке Сибирского медицинского университета Ольга Федорова.
Одна из задач лаборатории — создание аналитической платформы для прецизионной медицины — автоматизированной системы хранения, анализа и сравнения масс-спектрометрических, биохимических и медицинских данных. Платформа поможет разработать новые методы диагностики и прогнозирования для практического здравоохранения. Кроме того, лаборатория обеспечит контроль качества сырья и готового препарата по проекту создания противометастатического лекарства.
«Ученые сравнивают молекулярный профиль опухолевых тканей и здоровых образцов, а также анализируют показатели крови пациентов, чтобы найти маркеры, которые свидетельствуют о раковом перерождении тканей. В ближайшие полтора года будут представлены соответствующие базы данных. Сравнение покажет, какие маркеры могут свидетельствовать о возможном раковом перерождении тканей, что позволит разработать совершенно новые подходы к диагностике», — добавила заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией Сибирского медицинского университета Елена Удут.
