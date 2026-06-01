Какой сегодня праздник: День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Сегодня День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Праздник был учрежден в 2011 году как альтернативный ответ американскому «Дню обжорства» 11 мая. Цель праздника — напомнить о важности осознанного подхода к питанию, меры и ответственности за то, чем человек питает свой организм. Он призван привлечь внимание к проблеме избыточного веса и ожирения, которые являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний и других проблем со здоровьем. По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. В мире избыточную массу тела имели 2,5 миллиарда взрослых людей. Праздник служит напоминанием о важности заботы о своем здоровье через осознанный выбор питания.
2 июня отмечают Международный день очистки водоемов (в некоторых источниках его неформально называют «Днем воды»). В этот день организуют массовые акции по уборке берегов и дна водоемов. Особенно активно в них участвуют дайвинг-клубы: они очищают подводный мусор, который не виден с берега. Остальные волонтеры собирают отходы вдоль береговой линии. Часто мероприятия проводят в формате соревнований между командами, а в конце устраивают пикники и награждают самых результативных участников.
День запуска бумажных змеев и самолетиков — неофициальный веселый праздник, который принято отмечать 2 июня. Это день детских забав и семейного досуга: люди мастерят бумажные самолетики и воздушных змеев, а потом устраивают запуски — просто для удовольствия или в формате соревнований (например, на дальность или длительность полета). Воздушные змеи появились очень давно — первые из них делали в Китае ещё во II веке до н.э. и использовали не только для забавы, но и в ритуалах и даже для практических задач (скажем, измерения расстояний). Бумажные же самолетики стали популярны гораздо позже, но тоже давно превратились в универсальный символ легкости и детства.