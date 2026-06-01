Какой сегодня праздник: День здорового питания и отказа от излишеств в еде

День запуска бумажных змеев и самолетиков — неофициальный веселый праздник, который принято отмечать 2 июня. Это день детских забав и семейного досуга: люди мастерят бумажные самолетики и воздушных змеев, а потом устраивают запуски — просто для удовольствия или в формате соревнований (например, на дальность или длительность полета). Воздушные змеи появились очень давно — первые из них делали в Китае ещё во II веке до н.э. и использовали не только для забавы, но и в ритуалах и даже для практических задач (скажем, измерения расстояний). Бумажные же самолетики стали популярны гораздо позже, но тоже давно превратились в универсальный символ легкости и детства.