Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье сократилось число жителей с доходами ниже прожиточного минимума

Годом ранее число граждан с низкими доходами достигало 209,9 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за последний год уменьшилось количество людей, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года к этой категории относятся 195,6 тысячи жителей региона, что составляет 7,9% населения.

Для сравнения, годом ранее число граждан с низкими доходами достигало 209,9 тысячи человек. Таким образом, показатель бедности в регионе за год снизился на 0,8 процентного пункта.

К числу жителей, находящихся за чертой бедности, относятся люди, чьи ежемесячные доходы не достигают установленного прожиточного минимума. В 2025 году граница бедности в Пермском крае была определена на уровне 16 501 рубль в месяц.