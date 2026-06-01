В Таганроге из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

Экстренные службы Таганрога перевели на усиленный режим работы.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Таганрога предупредили о серьезном ухудшении погоды. Глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале сообщила, что на регион надвигается шторм. Специалисты Ростовского гидрометцентра прогнозируют, что непогода сохранится до конца суток 1 июня.

Синоптики обещают целый набор опасных явлений. Местами пройдут мощные ливни с грозами, не исключен град. Скорость ветра может достигать 20−23 метров в секунду.

Городские экстренные службы уже работают в усиленном режиме. Все подразделения находятся в полной готовности.

Светлана Камбулова обратилась к таганрожцам с просьбой не забывать о мерах предосторожности. Автомобилистам советуют убрать машины подальше от деревьев и шатких рекламных щитов. Пешеходам стоит держаться на расстоянии от оборванных проводов и поврежденных ветром растений.

В случае любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по единому номеру экстренных служб — 112. Жителей призывают проявлять максимальную осторожность и беречь себя.

