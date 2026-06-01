«Радиостанция Судного дня» передала первый сигнал лета 2026 года

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в понедельник, 1 июня, вышла в эфир с новым сообщением. Около 16:04 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «сортотюк». Шифровку также содержали и наборы цифр.
— НЖТИ 67410 СОРТОТЮК 5846 3848, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Еще 30 апреля УВБ-76 вышла в эфир впервые за пять дней — в 19:00 по Москве прозвучало слово «сексофай», а позднее, в 20:35, станция передала слово «кобчик».
25 апреля американская военная система связи HFGCS, которую иногда называют аналогом «радио Судного дня», вновь передала сигнал: в ходе трансляции прозвучала зашифрованная комбинация длиной в 21 символ на частоте 8992 килогерца.
Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Поэтому вокруг станции сформировалось множество конспирологических теорий. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».