Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Радиостанция Судного дня» передала первый сигнал лета 2026 года

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в понедельник, 1 июня, вышла в эфир с новым сообщением. Около 16:04 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «сортотюк». Шифровку также содержали и наборы цифр.

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в понедельник, 1 июня, вышла в эфир с новым сообщением. Около 16:04 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «сортотюк». Шифровку также содержали и наборы цифр.

— НЖТИ 67410 СОРТОТЮК 5846 3848, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Еще 30 апреля УВБ-76 вышла в эфир впервые за пять дней — в 19:00 по Москве прозвучало слово «сексофай», а позднее, в 20:35, станция передала слово «кобчик».

25 апреля американская военная система связи HFGCS, которую иногда называют аналогом «радио Судного дня», вновь передала сигнал: в ходе трансляции прозвучала зашифрованная комбинация длиной в 21 символ на частоте 8992 килогерца.

Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Поэтому вокруг станции сформировалось множество конспирологических теорий. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».