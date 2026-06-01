Клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» покинули 22 игрока

До августа 2025 года «Шанхай Дрэгонс» назывался «Куньлунь Ред Стар». Прошлый сезон китайская команда провела на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В следующем сезоне клуб будет базироваться там же. По итогам регулярного чемпионата «Шанхай» занял девятое место в Западной конференции КХЛ и не смог выйти в play-off.