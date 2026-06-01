Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье ищут 67-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Он может находиться в Нытвенском округе.

Мужчину 67 лет, который нуждается в медицинской помощи, ищут в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — Поиск пропавших людей».

По данным поисковиков, пенсионер ушёл 31 мая из дома на улице Братьев Игнатовых в Перми. Но может находиться в районе посёлка Новоильинского Нытвенского округа.

Мужчина ростом 175 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами и седыми волосами. Волонтёры сообщили, что он был одет в серые спортивные штаны и футболку цвета «хаки». Также пенсионер носит усы. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

«Всех, кому известно местонахождение Сергея, просим сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС», — написали в соцсетях поискового отряда.