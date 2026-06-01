В Прикамье ищут 67-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Мужчину 67 лет, который нуждается в медицинской помощи, ищут в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — Поиск пропавших людей».
По данным поисковиков, пенсионер ушёл 31 мая из дома на улице Братьев Игнатовых в Перми. Но может находиться в районе посёлка Новоильинского Нытвенского округа.
Мужчина ростом 175 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами и седыми волосами. Волонтёры сообщили, что он был одет в серые спортивные штаны и футболку цвета «хаки». Также пенсионер носит усы. Пропавший нуждается в медицинской помощи.
«Всех, кому известно местонахождение Сергея, просим сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС», — написали в соцсетях поискового отряда.