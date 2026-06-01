Как выглядит родина Михаила Глинки сейчас

1 июня 1804 года в селе Новоспасское Смоленской губернии родился Михаил Глинка, «солнце русской музыки». Специально в день рождения композитора корреспондент «МК» отправился в усадьбу Новоспасское, на родину великого мастера. Место — кусочек рая на земле: у ворот гостей встречает переливистое пение птиц — единственный звук, который здесь раздается. Территория ухоженная, зеленая, засаженная цветами, которые вот-вот распустятся. Сам дом — «новостройка», усадьба была утрачена, но ее восстановили в советские годы и в 1982 году отстроенное по сохранившимся эскизам и воспоминанием новое здание уже в статусе музея встретило своих первых гостей. Среди экспонатов есть целых 70 оригинальных предметов из дома семьи композитора, чудом уцелевшие сквозь почти два столетия — после революции сестры сами отдали семейные реликвии, посуду, мебель, в местные краеведческие музеи. В ВеликуюОтечественную войну Смоленск сильно пострадал, а экспонаты чудом удалось спасти снова — их увезли в эвакуацию. Как выглядит усадьба Новоспасское сегодня — в нашем фоторепортаже.