Россияне рассказали, что для них значит лето

Большинство россиян (53%) рассказали, что лето ассоциируется у них со свежими фруктами, овощами и ягодами. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, что для россиян значит это теплое время года.
Опрошенные признались, что летом стараются есть как можно больше свежих продуктов, фрукты и ягоды, и для этого посещают рынки. Другие рассказали, что у них все свое, с огорода. Помимо этого они ходят в лес за черникой, земляникой и клюквой.
Еще 38% сказали, что лето у них ассоциируется с долгими и теплыми вечерами, яркими закатами и прогулками.
32% россиян заявили, что лето для них — обязательная поездка на море. Такое же число респондентов сказали, что лето — это дача и огород. Для других лето означает шашлыки и пикники.
У 7% опрошенных лето связано с концертами, фестивалями, ярмарками и другими развлекательными мероприятиями.
Оставшиеся 7% выбрали вариант «Другое».
Были и такие респонденты, кто ответил, что не любит лето. Причинами для них служат жара, насекомые и отключения горячей воды.
