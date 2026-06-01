Уролог предупредил о скрытых патологиях почек у детей

Иногда ребенок выглядит абсолютно здоровым, но за таким внешним благополучием могут скрываться серьезные врожденные проблемы. Детский уролог, хирург, кандидат медицинских наук Михаил Никитский рассказал, почему опасные болезни почек у детей часто долго остаются незамеченными. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Если вовремя не выявить такие проблемы, то уже к 5−10 годам ребенок может потерять почку. Опасные болезни могут никак себя не проявлять», — предупредил медик.
Врач отметил, что ряд патологий почек и мочевыводящей системы развивается скрыто и может не проявляться годами. К таким заболеваниям относятся, например, гидронефроз и пузырно-мочеточниковый рефлюкс. При них нарушается работа почек, но ребенок при этом может чувствовать себя нормально.
Специалист подчеркнул, что именно поэтому так важны профилактические осмотры и УЗИ в первые месяцы и годы жизни. Они позволяют выявить проблему до развития осложнений. Если диагностика запаздывает, к школьному возрасту ребенок может столкнуться с тяжелыми последствиями.
Ранее доктор Александр Мясников рассказал, какие симптомы могут указывать на проблемы с почками, даже если болезнь долго не дает о себе знать. Среди них — слабость и сухость кожи, которые часто остаются без внимания.