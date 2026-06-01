Человек сможет передвигаться по Луне двумя способами: о чем речь

Российско-американское сотрудничество при строительстве лунной базы неизбежно сделает прогулки по спутнику Земли обычным делом. Об этом в разговоре с aif.ru заявил астроном Александр Киселев.
Эксперт пояснил, что люди будут выходить на поверхность только в специальных скафандрах, которые защитят от вакуума, радиации и перепадов температур. Такое снаряжение оснастят системами связи, навигации и жизнеобеспечения. Самым перспективным для лунной базы Киселев назвал скафандр AxEMU.
По словам астронома, каждый выход будет проходить по строгому регламенту. Перед этим экипаж проведет детальный инструктаж и тщательную проверку всего оборудования. Специалисты составят план работ, определят маршруты и зоны для исследований, учитывая фазы дня и ночи, а также риски пылевых бурь.
Александр Киселев отметил, что передвигаться по Луне можно двумя основными способами. Первый — это пешие прогулки, хотя из-за низкой гравитации они будут довольно сложными. Второй вариант — использование лунных вездеходов, которые могут управляться как водителем внутри, так и дистанционно.
Ранее NASA анонсировало старт строительства базы на Луне в 2029 году, уже закупая модули и вездеходы, о чем сообщает 360.ru. Весь проект разбит на три этапа. Первый из них продлится до 2029 года и включает отправку роботов на Южный полюс Луны. Эти миссии нужны для изучения поверхности и тестирования новых технологий.