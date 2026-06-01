В Алтайском крае завершили весеннюю посадку лесных культур

Сотрудники лесничеств в Алтайском крае завершили весенние работы по искусственному лесовосстановлению на площади почти 2,4 тыс. гектаров. Необходимые мероприятия прошли при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Точное количество высаженных сеянцев хвойных пород и их качество определят после технической приемки лесокультурных работ, которую уже начали проводить на Алтае. Параллельно с этим работники лесного хозяйства приступили к агротехническим уходам.
Осенью посадки леса пройдут на площади 376 гектаров. Всего в 2026 году лес восстановят на разных участках общей площадью около 7 тыс. гектаров.
