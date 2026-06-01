В Алтайском крае завершили весеннюю посадку лесных культур

Специалисты провели работы на площади около 2,4 тысячи гектаров.

Сотрудники лесничеств в Алтайском крае завершили весенние работы по искусственному лесовосстановлению на площади почти 2,4 тыс. гектаров. Необходимые мероприятия прошли при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Точное количество высаженных сеянцев хвойных пород и их качество определят после технической приемки лесокультурных работ, которую уже начали проводить на Алтае. Параллельно с этим работники лесного хозяйства приступили к агротехническим уходам.

Осенью посадки леса пройдут на площади 376 гектаров. Всего в 2026 году лес восстановят на разных участках общей площадью около 7 тыс. гектаров.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.