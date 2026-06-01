Лукашенко внес поправки в Кодекс о земле, которые затронут многих белорусов

Президент Беларуси подписал поправки в Кодекс о земле.

Источник: Комсомольская правда

1 июня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений», сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Изменения в Кодекс о земле направлены на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов.

В частности, райисполкомы получили полномочия принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, которые возводят в интересах региона или государства. Кроме того, облисполкомы для закрепления кадров на местах могут определять граждан, которым земельные участки предоставят без аукциона.

Среди ряда новшеств предусмотрено и повторное предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут получать участки вне очереди.

Следует учесть, что закон уточняет вопросы легализации самовольно занятых земельных участков и самовольного строительства.

В пресс-службе сообщили, что «одновременно продлевается возможность приобретения с понижающими коэффициентами в частную собственность или аренду земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года». Уточняется, что она унифицирована со сроком окончания действия земельной амнистии — до 1 января 2028 года.

