В Челябинской области пройдет этнофестиваль «Аркаим»

Фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» пройдет 12−14 июня на территории одноименного музея-заповедника в Челябинской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Участниками праздника, который состоится под лозунгом «Связь времен. Связь народов», станут представители Санкт-Петербурга, Тюмени, Кургана, Башкирии, Челябинской и Свердловской областей. В программу мероприятия войдут театральные постановки, перформансы, концерты, мастер-классы, лекции, конкурсы, ярмарка мастеров, народные игры и забавы.
Одним из центральных событий станет выступление архиерейского мужского хора «Аксиос» из Челябинской области. Для гостей этнофестиваля исполнят народные мелодии и религиозные песни. Помимо этого, на мероприятии представят моноспектакль «На вяку, так на таку». Постановка создана на основе этнографических записей из Липецкой области. В ней собраны истории людей о жизни, смерти, радости и любви. В 2020 году спектакль стал обладателем Гран-при Международного театрального фестиваля «Рождественский парад». Новый художественный театр Челябинска представит постановку «Светлые души» по рассказам Василия Шукшина. А самые юные зрители смогут послушать сказку «Вол и осел» в исполнении артистов Детского театра песка и теней «Скарабей».
