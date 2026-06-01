Третий ребенок в семье белорусов будет получать в подарок от Лукашенко «бацькаву кашулю»

Третий ребенок в семье белорусов будет получать в подарок от президента Александра Лукашенко «бацькаву кашулю». Об этом пишет БелТА.
Старт инициативе «Трэці — Бацькаў» был дан Белорусской партией «Белая Русь» 1 июня, в Международный день защиты детей, в минском родильном доме № 1. Нацелен проект на чествование многодетных семей и возрождение исконных обычаев. В его рамках третий ребенок в семье Марии Лобановой получил «першую нацыянальную кашулю для трэцяга народжанага дзiцяці».
«Вы сегодня отправляетесь домой уже впятером в статусе многодетной семьи. И, конечно, только самые добрые слова и пожелания можно произносить в ваш адрес в этот день. Сегодня начинаем традицию, которая, может быть, не такая глобальная, но очень теплая и важная, причем для всей нашей страны. От имени Президента мы хотим вам передать “Бацькаву кашулю”, — сказала молодой маме пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
А председатель «Белой Руси» Ольга Чемоданова напомнила, что Александр Лукашенко не раз говорил: третий — это мой ребенок. Отсюда и название проекта.
«Мы опирались на нашу фольклористику. И профессор БГУ Ирина Казакова сочинила легенду “Бацькава кашуля”. Это оберег для ребенка, та самая рубаха, которую надевают родители, когда крестят своего малыша, — сказала Чемоданова. — Самое главное — сохранить этот оберег и передать последующим поколениям».
По словам спикера, 1 июня такие подарки (а сорочка преподносится в деревянном сундучке, там же и текст упомянутой легенды) получат 13 детей в разных регионах Беларуси. Чемоданова надеется, что проект «Трэці — Бацькаў» станет общенациональным.
