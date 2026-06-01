Дмитрий Игдисамов назначен главным тренером ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 39-летним специалистом рассчитан на два сезона, также предусмотрена возможность продления еще на два года. «Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, все покажет наша работа. ЦСКА — мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба», — заявил Дмитрий Игдисамов.

На этом посту он сменил швейцарца Фабио Челестини, об уходе которого было объявлено 4 мая. До конца сезона Дмитрий Игдисамов исполнял обязанности главного тренера клуба. Под его руководством ЦСКА провел два матча в Российской премьер-лиге, в которых одержал две победы, а также потерпел поражение в финале «пути регионов» FONBET Кубка России против московского «Спартака».

Дмитрий Игдисамов работает в ЦСКА с 2019 года. В 2024 году молодежная команда стала чемпионом Молодежной футбольной лиги, а через год выиграла серебряные медали турнира.