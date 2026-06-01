Дмитрий Игдисамов назначен главным тренером ЦСКА

На этом посту он сменил швейцарца Фабио Челестини, об уходе которого было объявлено 4 мая. До конца сезона Дмитрий Игдисамов исполнял обязанности главного тренера клуба. Под его руководством ЦСКА провел два матча в Российской премьер-лиге, в которых одержал две победы, а также потерпел поражение в финале «пути регионов» FONBET Кубка России против московского «Спартака».