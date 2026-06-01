Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в ОАЭ летом 2026 года

Даже несмотря на запущенный рейс между РФ и ОАЭ, летний туристический поток россиян в ОАЭ значительно сократится по сравнению с показателями 2025 года. Об этом рассказал «Абзацу» стратегический аналитик туристического сектора Михаил Абасов. По его словам, возвращения массового организованного туризма в регион ждать пока не стоит.
Эксперт сообщил, что сейчас купить готовые туры в ОАЭ не получится, что связано с резким падением спроса на это направление в 2026 году. Аналитик пояснил, что в марте из-за кризиса в Дубай приехало на 20,7% меньше туристов, чем в прошлом году, а треть всех забронированных поездок вообще отменили.
Абасов рекомендовал с особой осторожностью планировать поездки в арабские страны, а еще лучше — полностью отказаться от отдыха в ОАЭ на ближайшие месяцы и рассмотреть другие туристические направления. Среди них эксперт выделил Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и Шри-Ланку.
«Безопасность остается приоритетом, поэтому пока сохраняется рекомендация МИД РФ о воздержании от поездок. Полноценное восстановление организованного турпотока я ожидаю не ранее октября 2026 года — к началу высокого сезона», — сказал аналитик.
