Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в ОАЭ летом 2026 года

Даже несмотря на запущенный рейс между РФ и ОАЭ, летний туристический поток россиян в ОАЭ значительно сократится по сравнению с показателями 2025 года.

Даже несмотря на запущенный рейс между РФ и ОАЭ, летний туристический поток россиян в ОАЭ значительно сократится по сравнению с показателями 2025 года. Об этом рассказал «Абзацу» стратегический аналитик туристического сектора Михаил Абасов. По его словам, возвращения массового организованного туризма в регион ждать пока не стоит.

Эксперт сообщил, что сейчас купить готовые туры в ОАЭ не получится, что связано с резким падением спроса на это направление в 2026 году. Аналитик пояснил, что в марте из-за кризиса в Дубай приехало на 20,7% меньше туристов, чем в прошлом году, а треть всех забронированных поездок вообще отменили.

Абасов рекомендовал с особой осторожностью планировать поездки в арабские страны, а еще лучше — полностью отказаться от отдыха в ОАЭ на ближайшие месяцы и рассмотреть другие туристические направления. Среди них эксперт выделил Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и Шри-Ланку.

«Безопасность остается приоритетом, поэтому пока сохраняется рекомендация МИД РФ о воздержании от поездок. Полноценное восстановление организованного турпотока я ожидаю не ранее октября 2026 года — к началу высокого сезона», — сказал аналитик.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше