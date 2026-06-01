ОАК начала поставки обновленного пассажирского самолета Ту-214

Первый Ту-214 с российскими комплектующими получил одобрение Росавиации в 2025 году. Президент РФ Владимир Путин потребовал строго соблюдать параметры импортозамещения при производстве техники. Первые десять Ту-214, выпущенные Казанским авиационным заводом для авиакомпании S7 и ГТЛК, будут спроектированы для экипажа из трех человек.