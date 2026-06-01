ОАК начала поставки обновленного пассажирского самолета Ту-214

ОАК приступила к поставкам пассажирского самолета Ту-214, предназначенного для полетов на дистанцию до 4,5 тысяч километров.

Источник: Комсомольская правда

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала поставки обновленного пассажирского самолета Ту-214. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава российской корпорации Вадим Бадеха.

«По Ту-214 поставки уже идут», — сообщил он.

Ту-214 является российским двухдвигательным пассажирским самолетом среднемагистрального класса. Воздушное судно предназначено для полетов на дистанцию до 4,5 тысяч километров и способен вместить до 210 пассажиров.

Первый Ту-214 с российскими комплектующими получил одобрение Росавиации в 2025 году. Президент РФ Владимир Путин потребовал строго соблюдать параметры импортозамещения при производстве техники. Первые десять Ту-214, выпущенные Казанским авиационным заводом для авиакомпании S7 и ГТЛК, будут спроектированы для экипажа из трех человек.