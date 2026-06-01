Europa FM: консульство РФ в Констанце прекратит работу до конца июня

Сотрудники консульства должны эвакуироваться из здания в течение 30 дней.

Дипмиссия РФ в румынской Констанце прекратит свою работу до конца июня по решению местных властей, об этом сообщила радиостанция Europa FM.

"Сотрудники консульства должны эвакуироваться из здания в течение 30 дней под надзором румынских властей. Здание в центре города пока не закрыто, оно охраняется жандармами, — передала радиостанция.

Уточняется, что консульский округ в Констанце включает в себя несколько уездов. После его закрытия, гражданам Румынии по всем вопросам придется обращаться в посольство России в Бухаресте.

Как писал сайт KP.RU, 29 мая президент Румынии Никушор Дан заявил, что республика официально закрывает генеральное консульство РФ, располагавшееся в Констанце. А генконсул РФ в Констанце был объявлен персоной нон-грата.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что меры России в ответ на действия властей Румынии не заставят себя ждать.

