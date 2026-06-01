В Хабаровске в 2027 году сдадут в эксплуатацию новый детский сад

Современный детский сад, рассчитанный на 230 воспитанников, сдадут в эксплуатацию в Хабаровске в 2027 году. Дошкольное учреждение возводят в районе улиц Панфиловцев, Малиновского и Суворова при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе администрации города.
«Основная сложность на начальном этапе была связана с подготовкой территории: строительная площадка расположена в зоне оврага. Она была занята незаконно установленными гаражами. На сегодняшний день вывезено около 150 гаражей, предстоит убрать еще примерно 200», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который проинспектировал строительную площадку.
Особое внимание специалисты уделили транспортной доступности детсада. Рядом с учреждением планируют построить новую школу. В связи с этим требуется наличие качественной дорожной инфраструктуры. Чтобы решить эту задачу, специалисты проектируют новую прямую трассу, которая свяжет данный микрорайон с социальными объектами. К строительству участка этой дороги планируют приступить уже в следующем году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.