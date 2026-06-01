Россельхознадзор со 2 июня ограничит ввоз косточковых плодов из Армении

Россельхознадзор со вторника, 2 июня, планирует ограничить ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В список попали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины и виноград из Армении.
— С 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур и винограда свежего происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства — члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, — говорится в сообщении.
СМИ писали, что Россия предупредила Армению о готовности приостановить соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если та продолжит процесс вступления в Европейский союз. Пашинян в отвел на это заявил, что власти Армении не опасаются роста цен на сырье в случае осложнения связей с Россией.
Власти Армении наметили курс на отдаление от России и сближение с ЕС. В то же время в России с полок магазинов постепенно начали исчезать армянские товары. Так, с 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз армянских цветов из-за нарушений обязательных требований. Уже 23 мая по той же причине была приостановлена реализация алкогольной продукции. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как будут развиваться отношения Москвы и Еревана в ближайшее время.