Сразу четыре котенка родились у манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке

У пары манулов Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка родились четыре котенка. Для отдела «Хищные млекопитающие» это большая радость и важная победа. Манулы — редкие, скрытные и осторожные хищники, добиться успешного размножения которых в неволе совсем непросто. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе зоосада.