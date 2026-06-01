Сразу четыре котенка родились у манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке

У пары манулов Шу и Пепе из Ленинградского зоопарка родились четыре котенка. Для отдела «Хищные млекопитающие» это большая радость и важная победа. Манулы — редкие, скрытные и осторожные хищники, добиться успешного размножения которых в неволе совсем непросто. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе зоосада.
Пепе прибыла в Петербург в конце января из Барнаула в рамках программы ЕАРАЗА по сохранению и разведению манулов. Ее детеныши, пол которых пока неизвестен, находятся в логове, питаются молоком и только начинают открывать глаза. Сотрудники зоопарка стараются не беспокоить семейство, ежедневно проверяя их состояние.
— Пепе и малышам сейчас нужен покой, поэтому мы настоятельно просим вести себя тихо и осторожно у вольеров с манулами! — передает официальный Telegram-канал зоосада.
Детеныш капуцина-плаксы 9 апреля родился в Московском зоопарке. Малыш появился на свет у опытной родительской пары — самки Нори и самца Матроса. Он чувствует себя отлично и проводит большую часть времени, уютно устроившись на спине или груди матери.