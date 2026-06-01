Константин Эрнст признан потерпевшим по делу о махинация с работами Неизвестного

По данным «Ъ», 28 апреля по уголовному делу был задержан и отправлен под домашний арест заместитель начальника штаба Северного флота капитан 2-го ранга Максим Кошкарев. По версии следствия, в 2020—2026 годах господин Кошкарев организовал изготовление не менее 30 поддельных работ Эрнста Неизвестного, а также их продажу в России и за рубежом частным коллекционерам на общую сумму не менее 90 млн руб.