Константин Эрнст признан потерпевшим по делу о махинация с работами Неизвестного

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст проходит потерпевшим по уголовному делу о махинациях с работами художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом «Ъ» сообщили два источника на арт-рынке, знакомые с ситуацией, и подтвердил источник в Третьяковке. Константин Эрнст на запрос «Ъ» пока не ответил.
По словам одного из собеседников «Ъ», подделки работ Эрнста Неизвестного обнаружились на выставке, приуроченной ко 100-летию со дня рождения скульптора, которая проходила в Новой Третьяковке с 16 декабря 2025 года по 12 мая 2026 года.
«Выставку Неизвестно к его 100-летию лоббировал Константин Львович Эрнст. Он — очень крупный собиратель графики и нонконформистов. Третьяковка приняла его работы как оригинальные», — сказал источник «Ъ».
«Подделками оказались работы, выставленные Третьяковской галереей из разных частных коллекций. Среди них нет произведений, которые являлись бы собственностью Третьяковской галереи», — пояснил источник «Ъ».
По данным «Ъ», 28 апреля по уголовному делу был задержан и отправлен под домашний арест заместитель начальника штаба Северного флота капитан 2-го ранга Максим Кошкарев. По версии следствия, в 2020—2026 годах господин Кошкарев организовал изготовление не менее 30 поддельных работ Эрнста Неизвестного, а также их продажу в России и за рубежом частным коллекционерам на общую сумму не менее 90 млн руб.
Расследованием занимается Главное военное следственное управление СКР. Максиму Кошкареву предъявлено обвинение в незаконном использовании объектов авторского права в виде приобретения, хранения и перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере (п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 159 УК). Он признал вину.
