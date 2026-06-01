Платоновский фестиваль — 2026 в Воронеже открыли шоу уличных театров

Артисты из девяти городов России и смоленской деревни Петровки два дня подряд, 30 и 31 мая, радовали публику в парке «Алые паруса». По итогам уик-энда на фестивале уличных театров, который ознаменовал собой открытие XV Платоновского фестиваля искусств, насчитали 27 тысяч посетителей. Даже если учесть, что часть из них в перерывах между спектаклями выходила и возвращалась через рамки, это событие можно смело назвать самым массовым в программе.
Платоновский фестиваль искусств — 2026 будет проходить в Воронеже весь июнь. Впереди — спектакли и концерты в залах, музыкальные опен-эйры в Рамони и Белом колодце, выставки и книжная ярмарка. А для старта выбрали самый демократичный формат — бесплатные шоу под открытым небом, где зритель может из простого наблюдателя внезапно превратиться в актера и даже реквизит.
Акробаты и жонглеры, клоуны и ходулисты, мимы и танцоры прошлись шуточным парадом по главной аллее и рассыпались по отдельным площадкам, где показали 20 спектаклей. Большинство постановок прошло не один раз, так что «субботние» зрители активно рекламировали «воскресным» полюбившиеся шоу.
Название мини-фестивалю — «Цветы на земле» — дал философский рассказ Андрея Платонова. Организаторы сравнили с этими цветами уличных артистов, которые способны прорасти со своим искусством прямо на асфальте и газоне, устроив праздник посреди будничных проблем. Незакрытая ипотека, голоса мошенников в трубке, «зависший» мессенджер в телефоне — нерадостный фон жизни здесь становится поводом для шуток и игры.
В этом году спектакли, отобранные для фестиваля, не были объединены общей темой. Как пояснил куратор программы, председатель Российского союза уличных театров Олег Скотников, главной задачей было показать разнообразие жанров и стилей, в которых работают отечественные артисты.
Но нетрудно было заметить, что артисты эти уловили общую моду на русский стиль. В трудные времена люди ищут опору в прошлом, интересуются своими корнями, в том числе культурными. Отсюда — фольклор (народная музыка, предания, орнаменты на льняных рубахах) и его современные имитации, сказки Пушкина и словарь Даля.
Участниками стало 16 коллективов и два соло-артиста. Многих в Воронеже уже хорошо знают и заранее занимают места с хорошим обзором, чтобы увидеть своих любимцев — «Странствующих кукол господина Пэжо» и театр «Вокруг» из Санкт-Петербурга, белых клоунов из «Микоса» (Москва) и мима-лирика Павла Алехина из Нижнего Новгорода, обаятельных девушек на ходулях из «Пластилинового дождя» из Самары.
Затейники из «Пэжо» на сей раз позвали публику на пародийную экскурсию в «Музеум», где можно было увидеть «чистое искусство» в бутылке воды и привести в движение интерактивные скульптуры. В поток сознания гида вместились, кажется, все штампы горе-искусствоведов, у которых за вязью умных слов зачастую прячется самый простой смысл (или его отсутствие). Обстановку накалял «художник-акционист» Арсений, которого упаковали было для отправки на Венецианскую биеннале. К восторгу наблюдателей, в финале Арсений вырвался на свободу и устроил еще один зажигательный перформанс. В перерыве между сеансами занять место экспонатов мог любой прохожий — и тут воронежцы веселились кто во что горазд.
Театр клоунады «Микос», покоривший публику Платоновского своими «Авиаторами», привез новый проект «Богатыри». Незадачливые герои в кольчугах и шишаках набекрень молча шли «грозить шведу», героически преодолевая самые абсурдные препятствия. Как водится, созданные своими же руками и ногами. А надежным тылом, толчком к развитию и генератором интриг выступала, конечно же, неподражаемая «Хмурая Ксю» (Ксения Иванова) в алом сарафане и кокошнике. Игра в «ручеек», жонглирование булавами, чудеса эквилибра на бочках и заветное счастье в облаке мыльных пузырей обеспечили гостям из Москвы овацию и мольбы «Приезжайте еще!».
Нижегородец Павел Алехин — ученик Вячеслава Полунина и экс-артист знакомого воронежцам пластического театра DEREVO — год назад выступал на фестивале в роли клоуна Авабуки. Теперь он сменил образ и в дуэте с танцовщицей Анной Гавалевич представил две философские пантомимы — о душе-птице («Птиптих») и о смелости любить («Оскар»). Второй спектакль вышел весной 2026 года и продолжает обрастать деталями и смыслами. Герой — горбун-художник, потерявший вдохновение, — создает себе музу и оживляет ее силой фантазии. Муза, как истинная женщина, капризничает и требует поклонения, влюбленный мастер творит и парит. Но всякой сказке настает конец…
Поскольку «направляющих» слов в постановке нет, зрители по-разному трактовали сюжет. Кто-то увидел в нем притчу об одиночестве и творческих муках, кто-то — историю противоречий, вечно встающих между мужчинами и женщинами, кто-то предостережение о том, что путь к мечте может быть таким долгим и тернистым, что на счастье может не остаться времени. Но в художественном (а может, и не только художественном) мире процесс важнее результата.
Еще один клоун и ученик Полунина — Руслан Риманас из Казани — покорил публику кукольными миниатюрами. За плечами артиста десять лет профессиональных занятий хореографией, и танец — важная часть его работ. Хрупкая марионетка на пуантах и чувственная Бабулита с кастаньетами и веером, летающие звери, цветы, бабочки — после показа даже очень взрослые зрители расходились с детскими улыбками.
Впервые в Воронеже оказался ПДТ — Петровский деревенский театр из Смоленской области. Однако его актер и режиссер Юрий Макеев уже бывал здесь на фестивале «Маршак» с проектом «Театр вкуса». В Петровки Тёмкинского района, на родину матери, Макеев перебрался с семьей 12 лет назад: «Когда-то местная речка была судоходной, по ней перевозили товары на продажу, а смоленские мужики нанимались строить Петербург. Сейчас у нас в деревне три улицы, 55 домов и 22 жителя. Но моя мечта — построить дом-театр, чтобы и у сельских мальчишек и девчонок была эта радость — соприкасаться с искусством». Для уличного показа ПДТ собрал «Фермерские байки» — нехитрые бытовые истории, разыграть которые помогают зрители. А попутно учатся умываться колодезной водой, растапливать печку, замешивать тесто и доить козу. Ну, а артисты ПДТ жонглируют, ходят на руках и «дают джазу» на балалайке и баяне.
В программу вошло целых три постановки воронежского «ВАУ театра». Проект, созданный в рамках Платоновского фестиваля несколько лет назад, ушел в самостоятельное плавание и экспериментирует с формами. Как продемонстрировал проект «Сказки Матушки-Реки» по сочинениям трех воронежских авторов-женщин, не все опыты удачны, и для уличного показа просто хороших музыкантов и чтецов недостаточно.