Платоновский фестиваль — 2026 в Воронеже открыли шоу уличных театров

Впервые в Воронеже оказался ПДТ — Петровский деревенский театр из Смоленской области. Однако его актер и режиссер Юрий Макеев уже бывал здесь на фестивале «Маршак» с проектом «Театр вкуса». В Петровки Тёмкинского района, на родину матери, Макеев перебрался с семьей 12 лет назад: «Когда-то местная речка была судоходной, по ней перевозили товары на продажу, а смоленские мужики нанимались строить Петербург. Сейчас у нас в деревне три улицы, 55 домов и 22 жителя. Но моя мечта — построить дом-театр, чтобы и у сельских мальчишек и девчонок была эта радость — соприкасаться с искусством». Для уличного показа ПДТ собрал «Фермерские байки» — нехитрые бытовые истории, разыграть которые помогают зрители. А попутно учатся умываться колодезной водой, растапливать печку, замешивать тесто и доить козу. Ну, а артисты ПДТ жонглируют, ходят на руках и «дают джазу» на балалайке и баяне.