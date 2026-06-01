Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Нижегородской области

Более 4,1 тыс. выпускников сдали экзамены по химии, истории и литературе.

В Нижегородской области 1 июня начался основной период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этот день более 4,1 тыс. выпускников сдавали экзамены по химии, истории и литературе. Из них — историю сдавало 1,8 тыс. школьников, химию — более 1,5 тыс. человек, а литературу — 850.

По данным минобра региона, 1 июня в области работало 52 пункта проведения экзаменов. Всего в течение периода сдачи ЕГЭ в Нижегородской области будут действовать 89 ППЭ.

Ранее сообщалось, что более 21 тысячи нижегородских школьников отметили «Последние звонки».