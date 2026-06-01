В Томске состоится форум по кибербезопасности

Крупнейшее событие Сибирского федерального округа в сфере информационной безопасности — форум «КиберV» — состоится 8−11 июня в Томске, сообщили в департаменте информационной политики областной администрации. Проведение таких мероприятий способствует решению задач нацпроектов «Кадры» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В программе форума — дискуссии, лекции, кибербитва, мастер-классы от экспертов. В первый день мероприятия на площадке Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники пройдет карьерный трек для школьников и студентов. Он включает ярмарку вакансий и тестовые собеседования. На следующий день, 9 июня, в школе № 52 более 20 команд со всей России будут соревноваться в прикладной игре «КиберСибирь»2026«. В этот же день в Доме ученых в Томске стартует пленум “Информационная безопасность”.
А 10 июня на площадке Большого концертного зала откроются конференция «КиберV-2026» и выставка «Импортонезависимость рынка информационной безопасности РФ». В заключительный день пройдут мастер-классы для специалистов от компаний-партнеров. Подробная программа форума доступна по ссылке. Там же можно пройти регистрацию.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. А нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.