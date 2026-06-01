Сказочный сад самого беззаботного времени

Вот и опрос про счастливое детство показал, что больше половины респондентов считают: современным детям не повезло. У поколения родителей детство было настоящим, не то что теперь. Кто-то вспомнит школьную дружбу без соцсетей, незамысловатые свои, но такие любимые игрушки — и сделает вывод, что изобилие товаров далеко не всегда благо.
Я разговаривала как-то с одной пожилой женщиной, детство которой пришлось на тридцатые довоенные годы. С каким умилением рассказывала она о своей единственной куколке Тамаре, которой мама нашила разных нарядов из обрезков ткани и кружев! О том, как хотелось сладкого и с подружками рвали красные головки клевера и ели их. «Это были лучшие годы, — повторяла она. — Потом уже все было не то». А ведь счастье-то у каждого свое. И детские воспоминания — тоже.
У нынешних детей есть много того, о чем мы и мечтать не могли. Возможность путешествовать, выбирать по своему вкусу одежду, игрушки и вкусности. А интернет и социальные сети! А то, что можно развиваться в любой сфере. Поверьте, даже не очень-то довольные сегодня дети когда-нибудь будут со слезами умиления вспоминать про свое самое лучшее и счастливое детство. И во все времена самое главное для любого ребенка — родительская любовь. Именно она дает чувство уверенности в себе, безопасность, бесценный опыт любви — бесконечной, как летний день в детстве.