Сказочный сад самого беззаботного времени

У нынешних детей есть много того, о чем мы и мечтать не могли. Возможность путешествовать, выбирать по своему вкусу одежду, игрушки и вкусности. А интернет и социальные сети! А то, что можно развиваться в любой сфере. Поверьте, даже не очень-то довольные сегодня дети когда-нибудь будут со слезами умиления вспоминать про свое самое лучшее и счастливое детство. И во все времена самое главное для любого ребенка — родительская любовь. Именно она дает чувство уверенности в себе, безопасность, бесценный опыт любви — бесконечной, как летний день в детстве.