Россияне стали отменять туры в Крым из-за нехватки топлива на полуострове

Ко всему прочему в Крыму с воскресенья, 31 мая, из-за ограниченного запаса топлива ввели лимит в 20 литров на продажу бензина марки АИ-92. Глава республики Сергей Аксенов добавил, что с 31 мая в Крыму продажа бензина АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, также по талонам — без ограничений по объему. Реализация бензина АИ-95 на АЗС «АТАН» и «ТЭС» будет осуществляться только по талонам.