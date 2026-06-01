Россияне стали отменять туры в Крым из-за нехватки топлива на полуострове

Российские туристы начали отменять свои поездки в Крым из-за нехватки топлива в республике. Об этом сообщает «ТурДом».

На днях стало известно, что топлива на полуострове не хватает. Это привело к образованию длинных очередей на автозаправочных станциях. Многие водители просто не могут заправиться. На этом фоне утверждается, что сейчас около 70 процентов отдыхающих в Крыму путешествуют на собственном автомобиле.

По данным источников, массовых отмен не наблюдается, однако, например, в Феодосии количество туристов уже сократилось на десять процентов.

— По западному побережью фиксируем примерно 10 процентов аннулированных броней, на южном — около пяти процентов, — приводят слова председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой в материале.

Ко всему прочему в Крыму с воскресенья, 31 мая, из-за ограниченного запаса топлива ввели лимит в 20 литров на продажу бензина марки АИ-92. Глава республики Сергей Аксенов добавил, что с 31 мая в Крыму продажа бензина АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, также по талонам — без ограничений по объему. Реализация бензина АИ-95 на АЗС «АТАН» и «ТЭС» будет осуществляться только по талонам.

