Сергею Жукову запретили выезд за границу из-за долга перед налоговой

У солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова образовалась налоговая задолженность в размере 524 469 рублей, из-за чего ему ограничили выезд за границу. Об этом сообщает Super.ru.
За долгие годы своей карьеры артист трансформировал свой бренд в масштабную бизнес-империю. Жуков владеет лейблами и модными магазинами, приносящими большие деньги. Выручка одной из его компаний, как пишет издание, за 2024 год достигла 250,2 млн рублей, а чистая прибыль — 24,4 млн рублей.
Несмотря на финансовые успехи, у него возникли проблемы с налоговой. По данным Super.ru, Жуков задолжал более 500 тысяч рублей. Ему ежедневно начисляются пени, и в настоящее время музыканту запрещено покидать территорию России.
