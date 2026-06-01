Россельхознадзор объявил Армении фруктовое эмбарго

С 2 июня 2026 года ввоз косточковых плодов и винограда из республики ограничен.

Россельхознадзор с 2 июня 2026 года вводит временный запрет на ввоз и транзит через территорию РФ вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ситуация связана с ликвидацией в закавказской республике министерства сельского хозяйства. Часть полномочий этого ведомства перешла министерству экономики страны.

«В последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза», — прокомментировали в Россельхознадзоре участившиеся случаи ввоза заражённых фруктов.

С 22 мая Россия по той же причине временно ограничила ввоз цветов, выращенных и отправленных из Армении.